Durante il fine settimana, Stefano De Martino è stato visto all’Idroscalo di Milano, partecipando a eventi di musica indipendente. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra la folla presente, in un contesto caratterizzato da un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Il fine settimana milanese ha respirato un’aria decisamente incandescente. Tra la folla dell’Idroscalo e le vibrazioni della musica indipendente, Stefano De Martino ha sorpreso tutti con la sua presenza. Per il conduttore, fresco di nomina per Sanremo 2027, si è trattato solo di un weekend di svago nella città che frequenta sempre più spesso (e dove vive), nel quale ha approfittato per una vera e propria immersione totale nelle nuove tendenze della discografia italiana. Chi lo ha incrociato tra i palchi del Festival MI AMI ha visto un uomo curioso, rilassato e profondamente connesso con la musica di oggi. Non è un segreto che per il presentatore napoletano questo sia un momento d’oro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino, weekend di musica a Milano: la passione del conduttore di Sanremo 2027

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Inaspettato! Stefano De Martino sale sul palco con Mahmood

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