Una piccola struttura ospedaliera del Garda ha diagnosticato una zecca africana a Stefano Corti, noto volto televisivo. La diagnosi è stata fondamentale per il trattamento e il recupero dell’ex conduttore. La scoperta è avvenuta durante un controllo medico, dopo che Corti aveva manifestato sintomi sospetti. La diagnosi rapida ha permesso di intervenire tempestivamente, evitando complicazioni più gravi.

È grazie ad una piccola realtà ospedaliera del Garda che la disavventura di Stefano Corti, celebre volto de Le Iene, ha avuto una lieta fine. Il conduttore si è rivolto, dopo giorni di febbre alta e dolori diffusi, all'Ospedale di Gavardo, ed è qui che si sono accorti che il problema era riconducibile ad una rickettsiosi, un'infezione batterica trasmessa dal morso di una zecca africana contratta durante un viaggio all'estero. Una vicenda che ha avuto forte risonanza dopo che il conduttore l'ha raccontata ai suoi followers, confidando inizialmente di aver sottovalutato l'accaduto e pensando che quel foruncolo fosse causato da un semplice pelo incarnito. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Stefano Corti e il caso della zecca africana: decisiva la diagnosi in un piccolo ospedale del Garda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Pensavo fosse un pelo incarnito». La Iena Stefano Corti in ospedale per il morso di una zecca africana: cos’è la rickettsiosiStefano Corti, noto inviato televisivo, è stato ricoverato in ospedale dopo aver manifestato febbre alta, nausea e dolore intenso, pochi giorni dopo...

Stefano Corti: “Io in ospedale per rickettsiosi trasmessa da una zecca africana. Febbre quasi a 40 gradi, nausea e dolori. Non sottovalutate i sintomi”Stefano Corti è stato ricoverato in ospedale con febbre a 40 gradi, nausea e dolori muscolari.

Temi più discussi: La iena Stefano Corti punta da zecca africana: Brividi e febbre alta, poteva andare molto peggio; All’inizio pensavo che fosse semplicemente un pelo incarnito. Poi mi si è gonfiato un linfonodo e la febbre a 40: Stefano Corti dopo un viaggio in Africa; Pensava fosse un pelo incarnito: corsa in ospedale nella notte per l'inviato delle Iene Stefano Corti; Stefano Corti parla dopo la puntura della zecca africana, 10 giorni complicati, mi sentivo molto stanco.

Pensavo fosse un pelo incarnito. La Iena Stefano Corti in ospedale per il morso di una zecca africana: cos’è la rickettsiosi. x.com

Stefano Corti e il caso della zecca africana: decisiva la diagnosi in un piccolo ospedale del GardaIl volto de Le Iene salvato dai professionisti dell'ospedale di Gavardo, dove hanno individuato prontamente la causa esatta del suo malessere ... brescia.corriere.it

Stefano Corti racconta il ricovero dopo il viaggio in Sudafrica: Pensavo fosse un semplice pelo incarnitoStefano Corti racconta il ricovero dopo il morso di una zecca in Sudafrica. L'inviato de Le Iene condivide la diagnosi e lancia un appello ... rumors.it