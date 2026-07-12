Stefano Corti è stato ricoverato in ospedale con febbre a 40 gradi, nausea e dolori muscolari. Ha riferito di aver contratto la rickettsiosi da una zecca africana. Dopo aver notato una lesione, ha sviluppato sintomi come spossatezza e febbre alta. Non ha escluso la possibilità di complicazioni.

Milano – Prima la lesione, poi i dolori, la spossatezza. E la febbre alta, sopra i 39,5 gradi. Momenti di apprensione per Stefano Corti, la “Iena” milanese. Il volto tv, rientrato in città dopo un viaggio in Africa, è stato male. Sintomi peggiorati giorno dopo giorno, fino alla corsa in ospedale e alla diagnosi. “Bene ma non benissimo. Morso da una zecca africana. Dolori, nausea e febbre fino a 39,5 gradi” ha scritto su Instagram raccontando la sua disavventura. L’ipotesi (sbagliata) della malaria. Corti ha spiegato come è iniziato tutto. "Sulle gambe avevo questa lesione – ha spiegato il conduttore milanese, classe 1985 -. All’inizio pensavo che fosse semplicemente un pelo incarnito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stefano Corti: “Io in ospedale per rickettsiosi trasmessa da una zecca africana. Febbre quasi a 40 gradi, nausea e dolori. Non sottovalutate i sintomi”

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