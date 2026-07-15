All'alba, forze dell'ordine sono intervenute per sgomberare un collettivo occupante in via Celoria 22. Gli occupanti, associati a un collettivo studentesco e a un gruppo di militanti, sono stati allontanati dagli spazi dell’università. Sono state presentate sedici denunce e quattro persone sono state raggiunte da fogli di via. Gli spazi sono stati restituiti all’attività universitaria.

e Marianna Vazzana Il blitz è scattato all’alba. Sgomberato il collettivo “SOCS, settore occupato di Città Studi“ che insieme a militanti della “Acampada per l’intifada studentesca” aveva invaso abusivamente gli spazi dell’università degli Studi in via Celoria 22. Così dal 2024. Un’ala "ormai ridotta a uno stato di degrado inaccettabile per l’ateneo e il quartiere", si legge in una nota della Statale. Sedici persone sono state denunciate per occupazione abusiva. Provvedimenti a cui si sono aggiunte 4 notifiche di fogli di via. All’arrivo delle forze dell’ordine la notizia è rimbalzata sui social, con richieste di aiuto da parte di movimenti amici: "Chiediamo a chiunque voglia dare il proprio supporto di accorrere". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Statale, sgomberati gli occupanti. Sedici denunce e quattro fogli di via: "Gli spazi tornano all’università"

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