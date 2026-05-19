Un uomo si trova in carcere, in isolamento, e spesso rimane con lo sguardo rivolto nel vuoto, dichiarando di non ricordare o di non sapere. Sono emerse diverse prove legate a lui, tra cui email inviate all’università, appunti scritti in arabo e 13 fogli manoscritti. Inoltre, sono state trovate password di criptovalute, che aggiungono un ulteriore elemento di mistero alla vicenda. La sua condizione e i materiali sequestrati vengono ora analizzati dagli inquirenti.

Modena – È in isolamento, in carcere. Spesso resta con lo sguardo fisso, nel vuoto. Afferma di non ricordare, di non sapere. Se davvero sia così è presto per dirlo. Però trovò la ‘lucidità’ per scusarsi nell’aprile del 2021 quando, dalla mail personale di Unimore, inviò chiari messaggi all’Ateneo: “Bastardi cristiani di m. – scriveva –. Voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio”. “Dovete farmi lavorare – affermava nel testo della richiesta – come impiegato, non come magazziniere, capito? E qui a Modena e non lontano, dove ti restano in tasca 500 euro se ti va bene”. Un’ora dopo quelle gravi affermazioni, Salim inviava l’ultima mail, scusandosi per la “maleducazione”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le mail choc all’università, gli appunti in arabo, i 13 fogli manoscritti e le password delle criptovalute: i misteri di Salim

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