Su Disney+ arriveranno nuovi episodi di The Mandalorian, dopo il debutto nelle sale cinematografiche del film dedicato alla coppia di personaggi. Il film, uscito a maggio 2026, ha suscitato grande interesse tra i fan, che ora si chiedono quale sarà il prossimo capitolo delle avventure di Din Djarin e Grogu. La piattaforma streaming ha annunciato l’arrivo di nuovi episodi, senza specificare ancora date precise.

Dopo il debutto nelle sale cinematografiche del film The Mandalorian and Grogu (uscito a maggio 2026), i fan della galassia lontana lontana si stavano chiedendo quale sarebbe stato il futuro dell’iconico duo composto da Din Djarin e il piccolo Grogu. Tra l’ipotesi di una quarta stagione della serie madre e quella di un sequel cinematografico, Lucasfilm ha spiazzato tutti annunciando un ritorno del tutto inaspettato su Disney+. Il ritorno di Mando e Grogu in versione mattoncino. Non si tratterà di una stagione 4 in live-action, bensì di un progetto animato. Lucasfilm e The LEGO Group hanno infatti confermato ufficialmente l’arrivo di LEGO Star Wars: The Mandalorian, un nuovissimo speciale animato che debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+ il prossimo 2 settembre. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Star Wars spiazza tutti: in arrivo nuovi episodi di The Mandalorian su Disney+

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