Il Star Wars Day del 2026 si avvicina e le aziende coinvolte hanno annunciato una vasta gamma di prodotti dedicati a The Mandalorian e Grogu. Disney e Lucasfilm hanno reso note le nuove linee di merchandise che saranno disponibili in occasione dell’evento, in vista del ritorno della saga sui grandi schermi. Sono stati presentati articoli che spaziano da oggetti da collezione a prodotti di uso quotidiano, tutti ispirati ai personaggi e all’universo di Star Wars.

Disney e Lucasfilm hanno svelato le linee di prodotti in vendita per festeggiare la saga stellare che sta per tornare sul grande schermo. Tra pochi giorni, come ogni anno, si festeggerà lo Star Wars Day, l'appuntamento fissato al 4 maggio (May the 4th) per celebrare la saga galattica. I fan, in questo 2026, avranno l'occasione di iniziare a immergersi nelle avventure di The Mandalorian & Grogu, il film con star Pedro Pascal che sarà distribuito nelle sale di tutto il mondo tra poche settimane, continuando la storia iniziata nella serie targata Disney+. I nuovi prodotti targati Star Wars Nei negozi fisici e online, per rendere omaggio alla Forza e dare modo ai fan di festeggiare nel migliore dei modi, online e nei negozi .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Star Wars Day 2026: in arrivo tanti prodotti ispirati a The Mandalorian & Grogu per festeggiare l'evento

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