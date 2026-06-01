Dopo il successo di The Mandalorian e Grogu, sono stati annunciati nuovi progetti legati a Star Wars, mentre altri sono stati cancellati. Per il prossimo decennio sono previsti diversi titoli, alcuni dei quali in fase di sviluppo, altri invece eliminati dai piani ufficiali. La produzione di nuovi film e serie continua, ma non tutte le iniziative annunciate sono state confermate o portate avanti. La lista dei progetti in arrivo e di quelli cancellati si aggiorna di continuo.

È stato un decennio strano per Star Wars. L 'uscita di The Mandalorian and Grogu segna il primo film distribuito nelle sale cinematografiche per il franchise in sette anni; nel frattempo, LucasfilmDisney ha sfornato una serie televisiva in streaming dopo l'altra, con risultati che hanno fatto il giro del mondo. Andor ha il diritto di essere ricordato come la cosa migliore nella storia della saga, mentre la terza stagione di The Mandalorian si è talmente impantanata nella sua storia che persino i fan più accaniti, come me, hanno deciso di abbandonarla. Se la presenza del franchise nei multisala è stata nulla durante il periodo intercorso tra il film del 2019 ( L'ascesa di Skywalker ) e il debutto di Mando e Grogu sul grande schermo, però, non è per mancanza di sforzi da parte della Lucasfilm. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tutti i progetti Star Wars in arrivo dopo The Mandalorian and Grogu, nonché i titoli che invece sono stati cancellati

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DISNEYS 2026 SLATE IS INSANE… Mandalorian, Avengers, Toy Story 5 & MORE REVEALED

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