Cinque grandi protagonisti della comicità italiana, in un’unica serata all’insegna della comicità più irriverente, intelligente e contemporanea. Arriva la "Maratona Stand Up Comedy" alla Corte delle sculture, stasera alle 21.30, nell’ambito della Prato Estate 2026. Una serata che riunirà sullo stesso palco Daniele Raco, Alice Redini, Diego Piemontese, Andrea Saleri e Matteo Picardi. Ad aprire la maratona sarà Daniele Raco, tra i pionieri della stand up comedy in Italia. Autore, attore e volto noto della comicità televisiva, ha collaborato con programmi di successo come "Le Iene", "Colorado" e "Comedy Central", distinguendosi per una comicità corrosiva, brillante e mai banale, capace di affrontare con ironia temi di stretta attualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stand up Comedy. Maratona di risate all’ex Campolmi

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