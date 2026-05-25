Stand-up comedy sotto le stelle | i giovedì delle risate raddoppiano a giungo e luglio

I giovedì delle risate, tradizionalmente dedicati alla stand-up comedy, si raddoppiano a giugno e luglio. L’evento si svolge presso Officine S, la galleria commerciale di Corso Mortara 24 a Torino, che offre uno spazio aperto alla città per momenti di svago, gusto e intrattenimento. La manifestazione prevede spettacoli di comicità che coinvolgono il pubblico in un’atmosfera informale sotto le stelle. La programmazione si estende per tutto il mese, con appuntamenti che si ripetono nei mesi estivi.

Officine S è la galleria commerciale di Corso Mortara 24 a Torino, pensata per vivere tutti insieme momenti di svago, gusto e intrattenimento in uno spazio accogliente e aperto alla città. In occasione del terzo anno consecutivo della rassegna, il consueto appuntamento con la comicità raddoppia.A. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SHE MARRIED A POOR SINGLE DAD TO SAVE HER FAMILY — BUT HE WAS SECRETLY A BILLIONAIRE

Notizie e thread social correlati

Caffè Teatro torna a far brillare l'estate: risate, emozioni e grandi ospiti sotto le stelleQuesta estate, l’evento Caffè Teatro riprende il suo calendario a Polverigi, portando nuovamente sul palco spettacoli di cabaret, narrazioni e...

L'oroscopo di giovedì 9 aprile 2026: le stelle sotto la TorreIl 9 aprile 2026 porta con sé previsioni che coinvolgono i cittadini pisani, con particolare attenzione alle manifestazioni e alle attività in città.

Temi più discussi: La stand-up comedy nel bosco: a Cascina Falchera nasce il festival Corte Allegra; Siamo tutti un cliché: stereotipi e comicità online - Link; La nuova vita nella stand-up comedy di Amanda Knox, ex fidanzata di Raffaele Sollecito; Rieti, gli appuntamenti della domenica in città e in tutto il Reatino.

La stand-up comedy nel bosco: a Cascina Falchera nasce il festival Corte AllegraNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TorinoToday Una due giorni all'insegna della ... torinotoday.it

Battipaglia, teatro Il Piccolo: spazio alla Stand Up Comedy con lo show Open MicArriva la Stand Up Comedy con il primo appuntamento, a Battipaglia, de Il Piccolo Open Mic. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sull’evento, di scena domani alle 19:30 Appuntamento a domani, sabato 22 ... battipaglianews.it