Stalker condannato Minacciò l’ex fidanzata | Presto ti ammazzerò
"Ti ammazzerò, ti violenterò, ti squarterò". Sono queste le pesantissime minacce pronunciate da un 50enne nei confronti della ex fidanzata. Minacce e persecuzioni andate avanti per mesi da giugno a dicembre 2023 che hanno fatto precipitare la vittima in un vortice di terrore. Ieri mattina, all’esito del processo il giudice ha condannato l’uomo a otto mesi di carcere, con la condizionale. L’imputato era sottoposto a divieto di avvicinamento alla parte offesa. Tutto è avvenuto a Modena. Le persecuzioni sono iniziate nel momento stesso in cui la vittima ha deciso di interrompere la relazione, come spesso avviene, purtroppo. In base a quanto emerso dalle indagini inizialmente l’imputato avvicinava la vittima, nell’estate del 2023 nel tentativo di convincerla a riprendere il rapporto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Stalker condannato. Minacciò l’ex fidanzata: Presto ti ammazzeròAll’uomo, 50 anni, otto mesi di carcere con la condizionale. Oltre a frasi pesantissime avrebbe anche danneggiato l’auto della vittima. msn.com
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