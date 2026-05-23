Insulti minacce e botte all' ex | condannato 40enne stalker

Notizia in breve

Un uomo di 40 anni è stato condannato a un anno di reclusione per aver insultato, minacciato e aggredito la sua ex. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Germana Radice del tribunale di Napoli Nord. L’uomo aveva più volte rivolto minacce e offese verso la donna, arrivando anche a colpirla durante un episodio di violenza. La condanna riguarda le condotte di stalking e aggressione.