Insulti minacce e botte all' ex | condannato 40enne stalker

Da casertanews.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 40 anni è stato condannato a un anno di reclusione per aver insultato, minacciato e aggredito la sua ex. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Germana Radice del tribunale di Napoli Nord. L’uomo aveva più volte rivolto minacce e offese verso la donna, arrivando anche a colpirla durante un episodio di violenza. La condanna riguarda le condotte di stalking e aggressione.

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Condannato ad unanno di reclusione. E' quanto stabilito dal giudice monocratico Germana Radice del tribunale di Napoli Nord nei confronti di D.B.A., 40enne di Giuglianoin Campania per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna.Secondo quanto accertato dalla Procura normanna, dal 2022. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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