Stagiste e sesso sul lavoro? Ranucci parla di fango FdI | La fonte è il suo libro | è una biografia inventata?
Sigfrido Ranucci ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con stagiste, commentando le accuse che sono state sollevate dopo alcuni passaggi della sua autobiografia. Il conduttore di Report ha definito le accuse come “fango quotidiano”. La vicenda riguarda presunti rapporti tra Ranucci e stagiste, ma lui ha negato qualsiasi coinvolgimento di natura sessuale con collaboratrici più giovani. La polemica si è accesa dopo la pubblicazione del suo libro.
«Sigfrido Ranucci respinge le accuse nate dopo alcuni passaggi della sua autobiografia. Il conduttore di Report sostiene di non aver mai avuto rapporti con stagiste e parla di “fango quotidiano”. La replica di Fratelli d’Italia: “ Se il libro è inventato, lo dica”. Intanto, va avanti con nuovi dettagli l’inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci, che secondo gli inquirenti sarebbe stato organizzato dall’amico del conduttore di “Report”, Valter Lavitola. Oggi uno dei bombaroli, Pellegrino D’Avino, davanti al pm ha ammesso di conoscere i l cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, con cui aveva fatto la sicurezza in alcuni locali nel sud Italia, ma ha escluso categoricamente ogni forma di conoscenza diretta con Lavitola. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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