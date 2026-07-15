Stagiste e sesso sul lavoro? Ranucci parla di fango FdI | La fonte è il suo libro | è una biografia inventata?

Notizia in breve

Sigfrido Ranucci ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con stagiste, commentando le accuse che sono state sollevate dopo alcuni passaggi della sua autobiografia. Il conduttore di Report ha definito le accuse come “fango quotidiano”. La vicenda riguarda presunti rapporti tra Ranucci e stagiste, ma lui ha negato qualsiasi coinvolgimento di natura sessuale con collaboratrici più giovani. La polemica si è accesa dopo la pubblicazione del suo libro.