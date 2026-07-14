Un video pubblicato su Instagram da Esperia mostra Sigfrido Ranucci mentre si confronta con una stagista e una fonte. Le immagini riaccendono il dibattito sulle sue relazioni con queste persone, dopo le polemiche sul presunto rapporto con una figura pubblica. La registrazione solleva domande sulla natura dei rapporti e sulle eventuali implicazioni. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Dopo le polemiche sul presunto rapporto con Valter Lavitola, un nuovo video pubblicato da Esperia su Instagram torna ad accendere i riflettori su Sigfrido Ranucci. Al centro della ricostruzione, questa volta, non ci sono indiscrezioni o documenti riservati, ma alcuni passaggi contenuti nell’autobiografia La scelta, pubblicata dal giornalista nel 2024. Secondo Esperia, dalle pagine del libro emergerebbero episodi che sollevano interrogativi sul rapporto tra vita privata e attività professionale. “Se il rapporto tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola vi ha indignato, ciò che stiamo per raccontarvi potrebbe aprire interrogativi ancora più profondi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ranucci, il video di Esperia riapre il caso: “Relazioni con una stagista e una fonte”. Le domande sul libro

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