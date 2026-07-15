Stadio Roma | lunedi’ 27 luglio parte conferenza dei servizi

Lunedì 27 luglio inizia la conferenza dei servizi per lo stadio della AS Roma a Pietralata. La convocazione è stata decisa dal commissario straordinario di governo incaricato degli stadi in vista degli Europei di calcio del 2032. La riunione coinvolge le autorità e i soggetti interessati alla realizzazione dell’impianto. La fase si svolge in un contesto di procedura autorizzativa per il progetto.

Lunedì 27 luglio avrà inizio la conferenza dei servizi per la realizzazione dello stadio della AS Roma a Pietralata. La data è stata stabilita dal commissario straordinario di governo per gli stadi in vista degli Europei di calcio del 2032. Durante questa conferenza, che si terrà nella Capitale, parteciperanno rappresentanti del Comune di Roma, della Regione Lazio, della Soprintendenza di Stato per Roma e della Sovrintendenza capitolina, insieme a vari enti regionali e ministeriali, oltre a diversi soggetti pubblici coinvolti nel progetto. Dettagli sul Progetto dello Stadio. Il progetto prevede la costruzione di un impianto sportivo con una capacità di 55. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nuovo stadio della Roma a Pietralata: ostacolo conferenza dei servizi!

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