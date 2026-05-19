Evasione da oltre 3 milioni di euro con società fantasma tra Ciampino e il Nord Italia | sei misure cautelari
Le forze dell'ordine hanno eseguito sei misure cautelari in relazione a un'indagine su un sistema di evasione fiscale che ha coinvolto oltre tre milioni di euro. L’indagine ha portato alla scoperta di una rete di società fittizie che operavano tra Ciampino e il Nord Italia, con l’obiettivo di riciclare denaro proveniente da frodi fiscali. Tra le operazioni illecite, è stato individuato anche l’utilizzo di un falso fondo di ricerca e sviluppo, con un capitale dichiarato di sei milioni di euro.
Un vero e proprio schema societario per riciclare i soldi evasi dal fisco. Tra gli stratagemmi anche un falso fondo di ricerca e sviluppo da sei milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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