Metrotranvia Milano-Seregno lanciato Sos al governo | Servono 90 milioni o il cantiere si ferma

Da milanotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incontro urgente con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha avuto luogo per affrontare la situazione della metrotranvia Milano-Seregno, un progetto che rischia di fermarsi senza un finanziamento di 90 milioni di euro. La richiesta di fondi è stata presentata per evitare la sospensione dei lavori, con l’obiettivo di garantire la prosecuzione dei cantieri e portare avanti l’opera di collegamento tra i due territori. La questione rimane al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

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Un incontro urgente col ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, per discutere il futuro della metrotranvia Milano-Seregno e chiedere un finanziamento di 90 milioni di euro. È quello che hanno chiesto città metropolitana di Milano e la provincia di Monza e della Brianza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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