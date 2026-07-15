Due uomini sono stati denunciati per maltrattamento di animali e violazioni amministrative a Ostuni, dopo essere stati sorpresi mentre utilizzavano due parrocchetti come attrazione per raccogliere offerte tra i turisti. L’intervento, avvenuto nella tarda mattinata di martedì 8 luglio, è stato effettuato dalla Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Ostuni, con il supporto della Polizia Locale, a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini e visitatori preoccupati per il benessere degli animali. Le segnalazioni e l’intervento delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito di una più ampia attività di controllo del territorio, intensificata dal Questore di Brindisi con l’inizio della stagione estiva. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Spettacoli con i parrocchetti a Ostuni ed estrazione di numeri considerati "fortunati", due persone denunciate

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