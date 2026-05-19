Estrazione Superenalotto oggi | i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto martedì 19 maggio 2026
Oggi, 19 maggio 2026, si sono svolte le estrazioni del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri vincenti per ciascun gioco, attirando l’attenzione di numerosi partecipanti che sperano di portare a casa il premio più alto. Le estrazioni si sono svolte in diverse sedi e sono state trasmesse in diretta, con milioni di scommettitori che hanno seguito con attenzione i risultati. Il montepremi complessivo continua a crescere, attirando sempre più appassionati.
Milano, 19 maggio 2026 – È sempre caccia grossa al montepremi dei giochi a estrazione più ricco al mondo. Anche sabato 16 maggio nessun "6" né "5+1" realizzati al SuperEnalotto. Il jackpot a disposizione di chi indovinasse la sestina questa sera, martedì 19 maggio, è di 166 milioni 500mila euro. L’ultimo 6 è stato messo a segno in Lombardia il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui in diretta dalle 20 l’estrazione di Lotto, 10eLotto e naturalmente Superenalotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 30/01/2026
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