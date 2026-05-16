Oggi, sabato 16 maggio 2026, vengono estratti i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto. In questa data si conosceranno i numeri vincenti che potrebbero cambiare le sorti di alcuni giocatori. L’estrazione si svolge in un momento di grande attenzione verso le giocate e i premi messi in palio, con il montepremi del Superenalotto che si avvicina a 165 milioni di euro. I risultati vengono annunciati attraverso diversi canali ufficiali e sono disponibili per tutti gli appassionati che seguono le estrazioni in diretta.

Milano, 16 maggio 2026 – Non si ferma la caccia al montepremi più ricco al mondo: questa sera, sabato 16 maggio 2026, centrare la sestina del Superenalotto vale 165.500.000 euro. Anche ieri infatti nessuno ha centrato il “6” L’ultimo 6 è stato messo a segno in Lombardia il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui con noi la diretta delle estrazioni a partire dalle 20. Articolo in aggiornamento Superenalotto . Quote . Lotto . Simbolotto . 10eLotto. Le regole . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, sabato 16 maggio 2026

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