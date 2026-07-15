Spermatozoi coltivati in laboratorio | perché il nuovo studio è importante per la fertilità maschile
Un team di ricercatori ha prodotto spermatozoi in laboratorio, secondo uno studio pubblicato su Cell Stem Cell. La ricerca ha coinvolto la coltivazione di cellule staminali maschili, che si sono sviluppate in spermatozoi funzionali. La scoperta permette di analizzare i processi di formazione degli spermatozoi e potrebbe offrire nuove possibilità per trattare l’infertilità maschile. La ricerca è stata commentata da Nature, evidenziando l’importanza dello studio nel campo della riproduzione.
Una nuova scoperta potrebbe rappresentare un importante tassello per la ricerca sulla fertilità; un recente studio, pubblicato su Cell Stem Cell e commentato da Nature, ha provato a riprodurre in laboratorio degli spermatozoi, aprendo di fatto una nuova strada per comprendere le cause dell’infertilità maschile. Per capire meglio come si formano gli spermatozoi, i ricercatori hanno iniziato da cellule staminali umane, cioè cellule che possono essere “riprogrammate” per trasformarsi in diversi tipi di cellule dell’organismo. Le hanno guidate fino a farle diventare le prime cellule destinate, durante lo sviluppo dell’embrione, a dare origine a ovuli e spermatozoi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
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