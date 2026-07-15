Spermatozoi coltivati in laboratorio | perché il nuovo studio è importante per la fertilità maschile

Notizia in breve

Un team di ricercatori ha prodotto spermatozoi in laboratorio, secondo uno studio pubblicato su Cell Stem Cell. La ricerca ha coinvolto la coltivazione di cellule staminali maschili, che si sono sviluppate in spermatozoi funzionali. La scoperta permette di analizzare i processi di formazione degli spermatozoi e potrebbe offrire nuove possibilità per trattare l’infertilità maschile. La ricerca è stata commentata da Nature, evidenziando l’importanza dello studio nel campo della riproduzione.