La fertilità maschile è influenzata anche dal luogo in cui si abita

Due studi indicano che la fertilità maschile può essere influenzata dal luogo di residenza, oltre a fattori come alimentazione, fumo e attività fisica. Le ricerche hanno analizzato dati di gruppi di uomini in diverse aree geografiche, riscontrando variazioni nei parametri di fertilità legate alle caratteristiche ambientali e ambientali locali. Non sono stati forniti dettagli specifici sui parametri analizzati o sulle differenze tra le aree.

Non solo alimentazione, fumo o attività fisica, anche il luogo in cui si vive potrebbe influenzare la fertilità maschile. A suggerirlo sono due studi presentati al 42° congresso annuale della European Society of Human Reproduction and Embryology (Eshre), in corso a Londra, che puntano l’attenzione sul ruolo dell’ambiente nella qualità del liquido seminale e sulla possibile influenza dell’inquinamento atmosferico sul Dna degli spermatozoi. Le due ricerche affrontano il tema da prospettive differenti ma complementari. La prima, condotta in Spagna, ha confrontato la qualità dello sperma di uomini residenti in quattro diverse aree del Paese (Nord, Centro, Sud e Sud-Est), evidenziando marcate differenze geografiche. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Intercultural couples: strengths and challenges with Dr Reenee Singh

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