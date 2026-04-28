Mirto alleato della fertilità maschile ‘protegge gli spermatozoi dai veleni delle plastiche’

Uno studio condotto da un team di ricercatori ha evidenziato che il mirto potrebbe avere effetti benefici sulla fertilità maschile, in particolare proteggendo gli spermatozoi dai danni causati da sostanze presenti nelle plastiche. La ricerca ha analizzato diversi aspetti legati alla salute riproduttiva e ha riscontrato che questa pianta potrebbe contribuire a contrastare le influenze negative di alcune sostanze chimiche nell’ambiente. I risultati sono stati pubblicati in una rivista scientifica specializzata.

(Adnkronos) – Mirto alleato della fertilità maschile. Uno studio nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze del farmaco dell'università di Padova e gruppi tunisini dell'università di Beja e di Hammam Lif mostra come l'olio essenziale di mirto comune (Myrtus communis) possa proteggere gli spermatozoi dai danni causati dal bisfenolo A, una sostanza chimica molto diffusa nelle plastiche che agisce da interferente endocrino, riducendo la funzionalità dei gameti maschili e aumentando lo stress ossidativo. In un articolo pubblicato sulla rivista 'Antioxidants', i ricercatori hanno visto cosa succede agli spermatozoi quando vengono esposti al bisfenolo A e hanno osservato come l'olio essenziale di mirto sia in grado di ridurne gli effetti.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Hockey ghiaccio, il tabellone maschile delle Olimpiadi: gli incroci dai quarti alla finaleSi è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta per quanto riguarda il torneo di hockey maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano... Salute maschile: screening fertilità per i neo-diciottenniCosa: Un progetto innovativo di screening andrologico e prevenzione della fertilità maschile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Mirto alleato della fertilità maschile, 'protegge gli spermatozoi dai veleni delle plastiche'Mirto alleato della fertilità maschile. Uno studio nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze del farmaco dell'università di Padova e gruppi tunisini dell'università di Beja e di Hammam ... adnkronos.com Il mirto protegge gli spermatozoi dalle sostanze inquinanti nella plasticaRicercatori dell'Università di Padova e delle università tunisine di Beja e Hammam Lif hanno dimostrato che l'olio essenziale di mirto comune (Myrtus communis) può proteggere gli spermatozoi dai danni ... ansa.it