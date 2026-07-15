Sperlonga Music Wave 2026 17 giovani artisti sul palco | data orari e ospiti

Il festival Sperlonga Music Wave si terrà il 15 luglio 2026, con 17 giovani artisti che si esibiranno sul palco. L’evento, patrocinato dal Comune di Sperlonga, si svolgerà nel pomeriggio e si concentrerà sulle esibizioni di musicisti emergenti locali. La manifestazione prevede anche ospiti speciali, i nomi dei quali saranno comunicati prossimamente. L’ingresso è gratuito e l’evento durerà fino a sera.

Sperlonga, 15 luglio 2026 – Torna anche quest’anno lo Sperlonga Music Wave, spettacolo musicale dedicato ai giovani artisti e musicisti emergenti del territorio, patrocinata dal Comune di Sperlonga. La kermesse si svolgerà giovedì 30 luglio in piazza Europa a Sperlonga. Per il terzo anno consecutivo Sperlonga accoglierà diciassette giovani cantanti e cantautori emergenti provenienti da tutto il Sud Pontino, in occasione dello Sperlonga Music Wave. Uno spettacolo musicale, non competitivo e di pura esibizione, patrocinato dal Comune di Sperlonga e organizzato in sinergia tra il Centro Giovani di Sperlonga e l’ APS il Magazzino Fondi. L’edizione 2026 si svolgerà giovedì 30 luglio alle ore 21:00 in piazza Europa, nel cuore del centro storico di Sperlonga. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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