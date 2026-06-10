Firenze Rocks 2026 | artisti sul palco date orari dove trovare i parcheggi e info biglietti La guida

Da lanazione.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Firenze si prepara per il festival Firenze Rocks 2026, che si terrà nel fine settimana di giugno. Sono annunciati vari artisti sul palco, con date e orari ancora da definire. Per l’evento sono disponibili biglietti, mentre per i visitatori sono indicati i parcheggi nelle vicinanze. La città si organizza per accogliere il grande afflusso di pubblico e garantire l’accesso alle aree dedicate. Ulteriori dettagli su orari e modalità di acquisto saranno comunicati prossimamente.

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Firenze, 10 giugno 2026 – Firenze si appresta a vivere uno dei fine settimana più intensi dell'estate musicale. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno torna alla Visarno Arena il Firenze Rocks, il festival che richiama migliaia di appassionati da tutta Italia e dall'estero. Sul palco saliranno Lenny Kravitz, Robbie Williams e i Cure, ai quali si aggiungerà, il 17 giugno, il concerto di Cesare Cremonini. https:www.lanazione.itfirenzecronacaconcerti-firenze-m29kb6r1 Per accogliere il pubblico e garantire la sicurezza dell'evento, Comune, polizia municipale, organizzatori e aziende del trasporto pubblico hanno predisposto un piano straordinario che interesserà l'intera area delle Cascine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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