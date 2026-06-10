Firenze si prepara per il festival Firenze Rocks 2026, che si terrà nel fine settimana di giugno. Sono annunciati vari artisti sul palco, con date e orari ancora da definire. Per l’evento sono disponibili biglietti, mentre per i visitatori sono indicati i parcheggi nelle vicinanze. La città si organizza per accogliere il grande afflusso di pubblico e garantire l’accesso alle aree dedicate. Ulteriori dettagli su orari e modalità di acquisto saranno comunicati prossimamente.

Firenze, 10 giugno 2026 – Firenze si appresta a vivere uno dei fine settimana più intensi dell'estate musicale. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno torna alla Visarno Arena il Firenze Rocks, il festival che richiama migliaia di appassionati da tutta Italia e dall'estero. Sul palco saliranno Lenny Kravitz, Robbie Williams e i Cure, ai quali si aggiungerà, il 17 giugno, il concerto di Cesare Cremonini. https:www.lanazione.itfirenzecronacaconcerti-firenze-m29kb6r1 Per accogliere il pubblico e garantire la sicurezza dell'evento, Comune, polizia municipale, organizzatori e aziende del trasporto pubblico hanno predisposto un piano straordinario che interesserà l'intera area delle Cascine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Lanazione.it - Firenze Rocks 2026: artisti sul palco, date, orari, dove trovare i parcheggi e info biglietti. La guida

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Color My World on Carnival Firenze | Epic Show & Debarkation Day Highlights

Notizie e thread social correlati

Firenze Rocks 2026: Lenny Kravitz, Robbie Williams, The Cure sul palco della Visarno ArenaFirenze Rocks 2026 si prepara a portare sul palco della Visarno Arena alcuni grandi nomi della musica internazionale.

Opel Firenze Rocks 2026, come comprare i biglietti per Lenny Kravitz e Salmo il 12 giugnoÈ stata annunciata la data di Opel Firenze Rocks 2026, con il concerto di Lenny Kravitz e Salmo previsto per il 12 giugno alla Visarno Arena.

Temi più discussi: Firenze Rocks 2026: musica, accoglienza e rispetto per la città; Tutti i concerti dell'estate fiorentina. Dal Firenze Rocks ai grandi live alla Visarno Arena; I concerti di Giugno 2026 a Firenze e in Toscana; Il Live Rock Festival festeggia 30 anni con un’edizione che attraversa nuove visioni sonore.

Tre giorni di grandissima musica con il Firenze Rocks: sul palco Lenny Kravitz, Robbie Williams e The CureFIRENZE - Tornano i concerti alla Visarno Arena. Si inizia con il Firenze Rocks, dal 12 al 14 giugno con artisti del calibro di Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure. E poi sarà la volta di Cesare ... msn.com

Firenze Rocks 2026, il programma: Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure. Tutto quello che c'è da sapereIl conto alla rovescia è terminato: alla Visarno Arena arriva un cast importante. La guida tra line-up, percorsi e norme di sicurezza ... msn.com