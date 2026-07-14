Mercato Inter occhio all’idea Spence | da valutare i tempi dell’affare! I dettagli
Il mercato dell’Inter si anima con una proposta per un giocatore di fascia destra. La società sta valutando i tempi necessari per portare a termine l’affare. Le trattative sono in corso e si stanno definendo i dettagli, ma ancora non ci sono conferme ufficiali sulla conclusione dell’accordo. La società sta monitorando attentamente la situazione prima di procedere con eventuali passi concreti.
Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mercato dei nerazzurri entra nel vivo con una forte accelerata per il rinforzo della corsia laterale destra. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza di Viale della Liberazione ha individuato il profilo ideale per coprire il ruolo di esterno. In cima alla lista dei desideri c’è Djed Spence, difensore classe 2000 di proprietà del Tottenham, che ha già maturato esperienza nel campionato italiano con la maglia del Genoa. Le cifre e i dettagli della trattativa per Spence. La valutazione del cartellino dell’esterno inglese si aggira intorno ai 30 milioni di euro. I dirigenti milanesi considerano la trattativa una grande opportunità di mercato, favorita dalla situazione del calciatore a Londra. 🔗 Leggi su Internews24.com
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