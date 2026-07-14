Mercato Inter occhio all’idea Spence | da valutare i tempi dell’affare! I dettagli

Notizia in breve

Il mercato dell’Inter si anima con una proposta per un giocatore di fascia destra. La società sta valutando i tempi necessari per portare a termine l’affare. Le trattative sono in corso e si stanno definendo i dettagli, ma ancora non ci sono conferme ufficiali sulla conclusione dell’accordo. La società sta monitorando attentamente la situazione prima di procedere con eventuali passi concreti.