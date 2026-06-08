Inter Pio Esposito trascina l’Italia e dribbla il mercato | Calhanoglu? Penso solo al campo Un onore essere accostato a Toni

Da internews24.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pio Esposito ha dichiarato di concentrarsi esclusivamente sul campo, rifiutando di commentare il mercato. Ha affermato di essere onorato di essere associato a un ex attaccante e ha espresso entusiasmo per la maglia azzurra. La sua presenza in campo si è fatta notare durante la partita contro la Grecia, dove ha avuto un ruolo decisivo. Esposito ha anche menzionato di non voler parlare di Calhanoglu, sottolineando il suo focus sulla propria prestazione.

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Inter News 24 Pio Esposito, l’attaccante nerazzurro decisivo contro la Grecia lancia messaggi d’amore alla maglia azzurra e si ispira a un grande ex bomber. Pio Esposito arriva anche ai microfoni di Sky Sport dopo questa vittoria contro la Grecia, partita decisa da una sua rete come quella col Lussemburgo. Il giovane bomber di proprietà dell’Inter ha espresso tutta la sua gioia per il momento magico vissuto con la selezione azzurra: «Dopo la delusione di Zenica era importantissimo per me ricominciare bene con l’Italia. Sono contentissimo di avere aiutato i miei compagni in queste due partite». LEGGI ANCHE:   Le ultimissime di casa Inter Interrogato su cosa senta di aver lasciato ai ragazzi più giovani della spedizione e sul rapporto nato con il Commissario Tecnico, l’attaccante ha risposto con grande maturità. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Pio Esposito a talented young Italian footballer possesses exceptional skills 2026

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