Inter Pio Esposito trascina l’Italia e dribbla il mercato | Calhanoglu? Penso solo al campo Un onore essere accostato a Toni

Notizia in breve

Pio Esposito ha dichiarato di concentrarsi esclusivamente sul campo, rifiutando di commentare il mercato. Ha affermato di essere onorato di essere associato a un ex attaccante e ha espresso entusiasmo per la maglia azzurra. La sua presenza in campo si è fatta notare durante la partita contro la Grecia, dove ha avuto un ruolo decisivo. Esposito ha anche menzionato di non voler parlare di Calhanoglu, sottolineando il suo focus sulla propria prestazione.