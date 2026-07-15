Al parco di Follo si è tenuto il Special Festival, dedicato a musica e inclusione. L’evento ha visto esibirsi artisti provenienti da diversi contesti, con un palinsesto che ha incluso anche spettacoli e momenti di confronto. Il progetto, nato in precedenza dall’Arena di Verona e poi passato a Montecitorio, ha mantenuto le sue caratteristiche anche al festival, coinvolgendo pubblico e artisti in un’atmosfera di condivisione.

"Dall’Arena di Verona a Montecitorio, fino al palco del Festival il Sanremo, il progetto Special Festival ha continuato a crescere mantenendo sempre la propria identità. Ora arriviamo a Follo convinti che i nostri ragazzi sapranno nuovamente conquistare il pubblico". Il direttore artistico della manifestazione Beppe Stanco e la responsabile di Anffas La Spezia Alessia Bonati, presentano così Special Festival Tour, che approderà al parco comunale di Follo, venerdì, dalle 21, con un cartellone di big degno di nota: Fausto Leali, reduce dal riconoscimento alla carriera sanremese, i Jalisse, il vincitore di X Factor Lorenzo Licitra, il cantante Gard e il noto Giucas Casella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Special Festival. Musica e inclusione grandi protagoniste al parco di Follo

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