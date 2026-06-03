Support Your Local Festival | la musica alternativa italiana e la scena fiorentina protagoniste al Parco delle Cascine
Al Parco delle Cascine si è svolto “Support Your Local Festival”, un evento dedicato alla musica alternativa italiana e alla scena fiorentina. La manifestazione ha coinvolto artisti locali e nazionali, con esibizioni dal vivo e momenti di aggregazione. L’obiettivo dichiarato è stato quello di promuovere la scena artistica locale e offrire spazi di incontro e cultura per il pubblico presente.
Promuovere la scena artistica locale, portare a Firenze il meglio della musica alternativa, creare momenti di aggregazione, passione e cultura. Sono gli obiettivi di Support Your Local Festival, dal 5 giugno allo spazio estivo Ultravox Firenze, nel cuore del parco delle Cascine. Otto serate. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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