Lo ’Special Festival’ in pillole Sul palco si fa spazio l’inclusione

Notizia in breve

Durante lo ’Special Festival’, si sono esibiti artisti con disabilità, portando sul palco performance che hanno coinvolto il pubblico. L’evento ha avuto come obiettivo promuovere l’inclusione attraverso l’arte, con spettacoli di musica, teatro e danza. Sono stati presenti anche laboratori e incontri dedicati alla sensibilizzazione sui temi della diversità. La manifestazione si è svolta in diverse location, attirando un pubblico vario e coinvolto nelle attività proposte.