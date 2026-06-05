Lo ’Special Festival’ in pillole Sul palco si fa spazio l’inclusione
Durante lo ’Special Festival’, si sono esibiti artisti con disabilità, portando sul palco performance che hanno coinvolto il pubblico. L’evento ha avuto come obiettivo promuovere l’inclusione attraverso l’arte, con spettacoli di musica, teatro e danza. Sono stati presenti anche laboratori e incontri dedicati alla sensibilizzazione sui temi della diversità. La manifestazione si è svolta in diverse location, attirando un pubblico vario e coinvolto nelle attività proposte.
L’espressione artistica intesa come veicolo di coesione sociale, crescita civile e superamento delle barriere si fa spazio sul palcoscenico del Teatro degli Impavidi che ospiterà, domani alle 21, ‘Pillole di Special Festival’, un evento che si inserisce nel più ampio progetto territoriale ‘Voci senza confine: la musica che include’. L’iniziativa, in stretta sinergia con le istituzioni locali, ha trovato la sua sostenibilità economica grazie al contributo della Fondazione Carispezia, con il partenariato del Comune di Sarzana. È orientata alla valorizzazione dei talenti artistici con disabilità intellettiva, che si esibiscono al fianco di noti interpreti della musica italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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