spal antenucci sfuma

Oggi era previsto un incontro tra Mirco Antenucci e Marcel Bonnici, ma l’appuntamento non si è svolto. Non si conoscono i motivi del rinvio o dell’annullamento dell’evento. L’attesa era alta, ma alla fine nulla di fatto. Restano incerti i motivi che hanno impedito lo svolgimento dell’incontro programmato tra i due.

Doveva essere il giorno di Mirco Antenucci, invece l’incontro tanto atteso tra l’ex capitano della Spal e Marcel Bonnici non c’è stato. Non è chiaro se il colloquio con Ante7 sia soltanto rinviato oppure se sia saltato in maniera definitiva. Quel che è certo è che ieri sera Antenucci risultava molto più lontano dal club biancazzurro rispetto ai giorni precedenti, quando da entrambe le parti filtrava grande fiducia sulla fumata bianca che avrebbe riportato dietro la scrivania di via Copparo l’ex numero 7. Considerando che oggi dovrebbe essere l’ultimo dei quattro giorni di permanenza a Ferrara di Bonnici, il tempo utile per fissare un altro appuntamento è poco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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