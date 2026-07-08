portelli vuole antenucci

A 41 anni, Cristiano Ronaldo ha annunciato la fine della sua partecipazione ai Mondiali con il Portogallo. Nonostante l’addio alla competizione, il calciatore potrebbe continuare a giocare per cercare di raggiungere il gol numero mille nella sua carriera. Non sono state fornite date o dettagli sui piani futuri di Ronaldo, né su eventuali club o competizioni a cui prenderà parte successivamente.

A 41 anni, Cristiano Ronaldo ha detto addio al Mondiale con il suo Portogallo ma difficilmente appenderà le scarpette al chiodo prima di aver segnato il gol numero mille della sua fantastica carriera. Ancora per qualche mese, ha 41 anni pure Mirco Antenucci che per una vita ha fatto lo stesso mestiere di CR7. Ante7 però nell’estate 2025 ha detto basta con il calcio giocato, iniziando la seconda fase della sua vita nel pallone. Dietro la scrivania, nei panni di direttore sportivo. La prima esperienza è stata da dimenticare, ma sono in molti a pensare che presto Antenucci avrà un’altra possibilità. Stessa città, stesso club, ma con una proprietà diversa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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