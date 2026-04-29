De Pisis il prof è Antenucci | Ragazzi credeteci

Un ex capitano della Spal, noto per la sua carriera e il ruolo di figura rappresentativa, ha rivolto un appello ai giovani, chiedendo loro di credere nelle proprie capacità. La sua presenza nel mondo calcistico è riconosciuta e rispettata, e ora si rivolge a una nuova generazione con parole di incoraggiamento. La sua esperienza e il suo passato nel club sono stati spesso citati come esempio di dedizione e impegno.

Ci sono campioni e Campioni. E Mirco Antenucci, indimenticato capitano e uomo simbolo della grande Spal, fa parte della seconda categoria. Quella con la C maiuscola. Campione nello sport, campione nella vita. Lo ha dimostrato ancora una volta ieri mattina, ospite a sorpresa della scuola De Pisis, davanti ai ragazzi delle classi seconde in una speciale lezione organizzata dal prof Nicola Claveri. Increduli quando, dalla porta dell’Auditorium, è comparso proprio lui, ’Ante7’. Boato. "Ciao ragazzi, come state?", ha aperto le danze Mirco. Il quale, tra una domanda, una battuta e una riflessione, si è lasciato andare a tanti ricordi, consigli, strette di mano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - De Pisis, il prof è Antenucci: "Ragazzi, credeteci" Notizie correlate Leggi anche: Dialogo tra Corsini e de Pisis. Poetiche affini a ’Farsettiarte’ Leggi anche: A Villa Belfiore il film del regista ferrarese Melloni. Progetto che ha coinvolto gli studenti della De Pisis