Spagna trionfa | Vittoria storica ma i francesi criticano Mbappè | Stella cadente
La Spagna ha battuto la Francia e si è qualificata per la finale, dopo 16 anni dal suo ultimo successo. La vittoria è stata definita storica da parte dei protagonisti, con il team spagnolo che ha festeggiato sul campo. Critiche sono arrivate dai francesi nei confronti di un giocatore, accusato di essere una “stella cadente”. La partita si è conclusa con il risultato che permette alla nazionale spagnola di accedere alla prossima fase del torneo.
La Spagna in Finale: Una Vittoria Storica contro la Francia. MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un risveglio indimenticabile per la Spagna che, a 16 anni dal suo primo trionfo, ha conquistato il diritto di cucirsi un’altra stella sulla maglietta. La nazionale spagnola ha superato la favorita Francia, conquistando così un posto in finale dove affronterà l’Argentina o l’Inghilterra. L’Impresa della Roja. Un coro di entusiasmo ha accolto l’impresa di Oyarzabal e compagni, con il quotidiano sportivo “As” che ha esultato: “Una Spagna straordinaria non lascia nulla alla Francia”. Anche il tecnico De la Fuente ha espresso la sua incredulità, affermando: “Chi me l’avrebbe detto 13 anni fa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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