Spagna trionfa | Vittoria storica ma i francesi criticano Mbappè | Stella cadente

Notizia in breve

La Spagna ha battuto la Francia e si è qualificata per la finale, dopo 16 anni dal suo ultimo successo. La vittoria è stata definita storica da parte dei protagonisti, con il team spagnolo che ha festeggiato sul campo. Critiche sono arrivate dai francesi nei confronti di un giocatore, accusato di essere una “stella cadente”. La partita si è conclusa con il risultato che permette alla nazionale spagnola di accedere alla prossima fase del torneo.