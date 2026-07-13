Mondiali 2026 Francia-Spagna | Mbappé sfida Yamal per la finale Bleus favoriti su Sisalit ma la Roja cerca la terza vittoria consecutiva

Roma, 13 lug. - (Adnkronos) - Secondo molti sarà una finale anticipata tra due delle nazionali migliori al mondo, se non addirittura le più forti in assoluto. Francia e Spagna, martedì notte ad Arlington in Texas, si sfidano nella prima semifinale dei Mondiali 2026. Nonostante si siano incrociate in ben 38 occasioni, la sfida di domani sera sarà solo la seconda in una rassegna iridata: l'unico precedente, infatti, risale al 2006 quando i transalpini si imposero, in rimonta, per 3-1 sulle Furie Rosse. Gli esperti Sisal vedono la Francia favorita a 2,35 contro il 3,25 sia del pareggio che del successo della Spagna: Bleus avanti, a 1,67, anche per il passaggio turno, dato a 2,20 per Yamal e compagni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Mondiali 2026, Francia-Spagna: Mbappé sfida Yamal per la finale, Bleus favoriti su Sisal.it ma la Roja cerca la terza vittoria consecutiva

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[10/07/26] Spagna Vs Belgio reddit