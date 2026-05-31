Casette d’Ete ha vinto una finale storica, battendo la squadra avversaria ai rigori dopo un pareggio 3-3. La squadra ha mantenuto la calma durante la lotteria dei rigori, con alcuni giocatori che hanno segnato con freddezza. I portieri hanno parato alcuni tiri decisivi, contribuendo alla vittoria. La partita si è conclusa con la conquista di un titolo importante, segnando una doppietta per la squadra.

? Domande chiave Come hanno gestito la pressione dopo il pareggio da 3-3?. Chi sono i protagonisti che hanno trasformato i rigori in gloria?. Perché questa doppietta è un primato mai visto nel territorio?. Quale impatto ha questo successo sul tessuto sociale della frazione?.? In Breve Match concluso 3-3 contro l'Olimpia Ostra Vetere prima dei rigori.. Allenatore Simone Raffaeli guida la squadra alla vittoria dopo il pareggio.. Il calciatore Cardinali trasforma gli undici metri in gloria regionale.. Traguardo storico per la frazione elpidiense legata al settore calzaturiero.. Il Casette d’Ete conquista il titolo regionale con una doppietta storica in Seconda Categoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casette d’Ete trionfa: storica doppietta con la vittoria sui rigori

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