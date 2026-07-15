Più che una finale, una Finalissima. Proprio come quella che avrebbero dovuto giocare i campioni d'Europi e i vincitori della Copa America, poi rimandata prima per il calendario intasato e poi per lo scoppio delle tensioni in Medio Oriente. Pazienza, perché Spagna e Argentina si giocheranno un'altra finale, ben più importante, domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium alle ore 21. In palio il titolo di campioni del mondo. Scopriamo allora le quote di Spagna Argentina vincente Mondiale analizzando le lavagne dei principali bookmaker. La Roja di De La Fuente che in semifnale ha dominato la Francia, grande favorita della... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spagna o Argentina? Ecco chi è favorita in finale per i bookie

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Spain X Argentina VS Cape Verde!

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