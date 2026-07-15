"E' un sogno che diventa realtà. Sono felicissimo per la squadra. Abbiamo disputato un'ottima partita dall'inizio alla fine". Lo ha detto Pedro Porro, il difensore della Spagna autore del secondo gol contro la Francia. "E' una serata fantastica per noi: dopo 16 anni siamo in una finale ancora una volta", ha aggiunto Porro ringraziando i tifosi e dedicando il suo gol al figlio malato che non ha potuto assistere alla partita. Mio figlio non ha potuto essere qui perché ha la febbre. Non è potuto venire e suo padre ha segnato. Glielo deciso, sicuramente domani starà un po' meglio", ha detto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Spagna, la gioia di Porro: "Un sogno che diventa realtà, gol lo dedico a mio figlio"

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