Spagna la gioia di Porro | Un sogno che diventa realtà gol lo dedico a mio figlio

Da sportmediaset.mediaset.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pedro Porro, difensore della nazionale spagnola, ha dichiarato di essere felice per aver segnato il secondo gol contro la Francia, definendo la sua prestazione come parte di un'ottima partita dalla prima all'ultima azione. Ha inoltre dedicato il gol a suo figlio, descrivendo il momento come un sogno che si realizza. La partita ha visto la squadra spagnola giocare con determinazione dall'inizio alla fine.

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"E' un sogno che diventa realtà. Sono felicissimo per la squadra. Abbiamo disputato un'ottima partita dall'inizio alla fine". Lo ha detto Pedro Porro, il difensore della Spagna autore del secondo gol contro la Francia. "E' una serata fantastica per noi: dopo 16 anni siamo in una finale ancora una volta", ha aggiunto Porro ringraziando i tifosi e dedicando il suo gol al figlio malato che non ha potuto assistere alla partita. Mio figlio non ha potuto essere qui perché ha la febbre. Non è potuto venire e suo padre ha segnato. Glielo deciso, sicuramente domani starà un po' meglio", ha detto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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