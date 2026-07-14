Mondiali 2026 Spagna in finale | Francia battuta 2-0 gol di Oyarzabal e Porro

Dallas, 14 luglio 2026 – La Spagna è la prima finalista dei Mondiali 2026. All’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, la nazionale guidata da Luis de la Fuente ha battuto la Francia per 2-0, conquistando l’accesso alla partita che assegnerà il titolo. A decidere la prima semifinale del torneo sono state le reti di Mikel Oyarzabal, su calcio di rigore nel primo tempo, e Pedro Porro, autore del raddoppio nella ripresa. La Francia di Didier Deschamps saluta così la competizione dopo aver raggiunto le finali delle ultime due edizioni, vincendo nel 2018 e perdendo contro l’Argentina nel 2022. Oyarzabal sblocca la semifinale su rigore. La partita si apre con una lunga fase di studio. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Mondiali 2026 La Spagna conquista la finale battuta la Francia per 2 a 0. Goal e Highlights.

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