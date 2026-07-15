Durante una trasmissione televisiva in Spagna, la giornalista Marta Gómez Montero ha abbandonato lo studio in lacrime dopo un acceso confronto con il conduttore Jesús Cintora. La giornalista ha accusato Cintora di averla umiliata pubblicamente, dicendo: “Non mi umilierai più”. L'episodio si è verificato in diretta nel programma “Malas Lenguas”. La scena ha suscitato reazioni sui social media e tra il pubblico presente in studio.

Clamoroso scontro in diretta tv in Spagna: Marta Gómez Montero lascia in lacrime lo studio del programma “Malas Lenguas” dopo un durissimo scambio con il conduttore Jesús Cintora, accusandolo pubblicamente di “umiliarla”. Il caso spacca l’opinione pubblica spagnola e arriva fino in Parlamento. Dopo le scuse di Cintora e del presidente RTVE, i due si sono ritrovati in video 48 ore dopo, sigillando la pace. Spagna, scontro clamoroso in diretta tv Un dibattito acceso, durante un talk show, riuscito a provocare un abbandono in diretta tv e trasformarsi in caso nazionale, arrivato fino ai banchi del Parlamento in Spagna. È quanto accaduto sabato 11 luglio nello Studio 4 di Prado del Rey, sede della televisione pubblica spagnola, durante la puntata serale di “Malas Lenguas”, condotta da Jesús Cintora. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontro in diretta tv in Spagna tra la giornalista Montero e il conduttore Cintora: "Non mi umilierai più"

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