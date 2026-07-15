Dopo due settimane di operazioni, i carabinieri hanno arrestato otto persone in un’ampia operazione contro lo spaccio nelle Cerbaie. Circa 370 militari hanno condotto controlli e perquisizioni nella zona boschiva. Le attività sono state concentrate nel contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sui sequestri effettuati. L’operazione si è conclusa con l’arresto di otto individui.

FUCECCHIO – Sono terminati, dopo circa due intense settimane, i servizi straordinari dei carabinieri, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona boschiva denominata Le Cerbaie, nel corso delle quali sono stati impiegati complessivamente circa 370 militari. Oltre ai carabinieri della compagnia di Empoli sono giunti in supporto i carabinieri dello squadrone eliportati Cacciatori Sardegna, del sesto Battaglione Toscana, del nucleo carabinieri cinofili di Firenze e Villanova d’Albenga. Nel corso dell’attivita?, sono state controllate 230 persone (di cui 94 stranieri), 95 veicoli ed effettuate oltre 14... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Spaccio alle Cerbaie, maxioperazione dei carabinieri: 8 arresti

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Fucecchio, maxi operazione antidroga dei Carabinieri alle Cerbaie: arresti e sequestri per Droga

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