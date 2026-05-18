Smantellata la rete dello spaccio in centro storico a Pisa | maxioperazione congiunta di polizia e carabinieri

Nella giornata di ieri, forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione congiunta che ha coinvolto polizia e carabinieri, finalizzata a sgominare un’organizzazione dedita allo spaccio di droga nel centro storico di Pisa. L’intervento ha portato all’arresto di diverse persone e al sequestro di sostanze stupefacenti, oltre a numerosi strumenti utilizzati per l’attività illecita. L’operazione, coordinata dalla procura locale, ha interessato le aree considerate tra le principali piazze di spaccio della zona.

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PISA – Una maxi-operazione interforze, coordinata dalla procura di Pisa, ha smantellato le principali piazze di spaccio radicate nel cuore della città. L’indagine congiunta, condotta in sinergia dall’Arma dei carabinieri e dalla polizia e battezzata internamente Operazione Piazze Pulite ha inferto un colpo durissimo a un sistema criminale sistematico che per mesi ha tenuto in scacco le zone più sensibili e frequentate del territorio pisano. La procuratrice capo, dottoressa Teresa Angela Camillo, ha presentato i dettagli di un’inchiesta complessa e di eccezionale rilevanza, non solo per l’alto numero degli indagati coinvolti e degli episodi documentati, ma per la spiccata pericolosità sociale delle condotte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Smantellata la rete dello spaccio in centro storico a Pisa: maxioperazione congiunta di polizia e carabinieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Smantellata rete di spaccio nel centro storico folignate, sei arresti Sullo stesso argomento Blitz antidroga dei carabinieri, 7 misure cautelari: smantellata rete di spaccio tra cocaina e crackUn’operazione articolata, costruita nel tempo attraverso riscontri investigativi puntuali, ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari... Operazione Minerva: smantellata la rete di spaccio ad ArezzoLa Squadra Mobile di Arezzo ha smantellato un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti che operava nel territorio provinciale, portando alla... Smantellata la rete dello spaccio in centro storico a Pisa: maxioperazione congiunta di polizia e carabinieriPISA – Una maxi-operazione interforze, coordinata dalla procura di Pisa, ha smantellato le principali piazze di spaccio radicate nel cuore della città. L'indagine congiunta, condotta in sinergia dall' ... msn.com da Vivere Pesaro Morte per overdose, smantellata rete dello spaccio di cocaina: quattro misure cautelari vivere.me/gKUM-19 #spaccio #cocaina #montefeltro #lunano #sassofeltrio x.com Rapine di orologi di lusso, smantellata rete tra Napoli e Spagna: 12 arrestiUn'operazione congiunta tra Italia e Spagna ha svelato il modus operandi della bande nei luoghi turistici delle principali città spagnole ... italiaoggi.it