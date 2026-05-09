Spaccata in via Pasubio a Bari | ladri sfondano vetrina di una gioielleria
Nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, un tentato furto si è verificato in una gioielleria di via Pasubio, nel quartiere Carrassi di Bari. I ladri hanno sfondato la vetrina con una spaccata, mettendo a segno il colpo nella zona. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare eventuali responsabili.
Un furto con spaccata è stato messo a segno nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, ai danni della gioielleria Fratelli Pesce di via Pasubio, nel quartiere Carrassi di Bari. Secondo quanto emerso, due individui con il volto coperto avrebbero preso di mira l’attività commerciale, sfondando una.🔗 Leggi su Baritoday.it
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