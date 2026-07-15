Sovraffollamento delle carceri a Bergamo 600 detenuti per 320 posti

A Bergamo ci sono circa 600 detenuti in una struttura con una capacità di 320 posti. Il sovraffollamento supera il doppio della capienza e provoca condizioni di detenzione oltre i limiti regolamentari. La giornata di mobilitazione nazionale ha portato in piazza rappresentanti di diverse organizzazioni, chiedendo interventi per migliorare le condizioni delle carceri. La situazione resta critica e al centro di dibattiti pubblici e politici.

“Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri” affermava Voltaire. La giornata di mobilitazione nazionale promossa dall’”Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione” – che ha organizzato visite della società civile e delegazioni in 29 città coinvolgendo 35 istituti penitenziari italiani – ha interessato anche Bergamo, dove ieri pomeriggio si è tenuta una conferenza stampa di Associazione Carcere e Territorio Bergamo davanti ai cancelli della casa circondariale “Don Fausto Resmini”. Oltre al vicepresidente di Carcere e Territorio Gino Gelmi, erano present il consigliere regionale PD Davide Casati,... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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