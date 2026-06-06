Carceri a Roma è caos sovraffollamento | a Rebibbia e Regina Coeli oltre 700 detenuti in più

Notizia in breve

A Rebibbia e Regina Coeli, le carceri di Roma, ospitano oltre 700 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare. La sovrappopolazione ha portato a condizioni di grande affollamento, con molte celle sovraffollate e spazi ridotti. Il personale di polizia penitenziaria, invece, risulta molto sotto organico, rendendo difficile gestire le strutture e garantire la sicurezza.