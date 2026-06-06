Carceri a Roma è caos sovraffollamento | a Rebibbia e Regina Coeli oltre 700 detenuti in più
A Rebibbia e Regina Coeli, le carceri di Roma, ospitano oltre 700 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare. La sovrappopolazione ha portato a condizioni di grande affollamento, con molte celle sovraffollate e spazi ridotti. Il personale di polizia penitenziaria, invece, risulta molto sotto organico, rendendo difficile gestire le strutture e garantire la sicurezza.
Le carceri di Roma e del Lazio sono sempre più sovraffollate, con un numero di detenuti che supera largamente la capienza regolamentare, mentre il personale di polizia penitenziaria risulta in grave carenza. È quanto emerge dai dati del ministero della giustizia aggiornati al 31 maggio 2026 e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Carcere di Rebibbia femminile
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