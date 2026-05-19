Carceri Antigone | 64.436 detenuti e sovraffollamento al 139%

Secondo il XXII Rapporto di Antigone, il numero di detenuti nelle carceri italiane ha raggiunto i 64.436 individui, con un tasso di sovraffollamento pari al 139%. Da quando sono iniziati i interventi sul Piano carceri, sono stati persi 537 posti disponibili, contribuendo a questa situazione di congestionamento. Inoltre, il numero di bambini presenti nelle strutture con le madri è raddoppiato rispetto al passato, mentre le misure alternative alla detenzione stanno subendo un rallentamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui