Carceri Antigone | 64.436 detenuti e sovraffollamento al 139%
Secondo il XXII Rapporto di Antigone, il numero di detenuti nelle carceri italiane ha raggiunto i 64.436 individui, con un tasso di sovraffollamento pari al 139%. Da quando sono iniziati i interventi sul Piano carceri, sono stati persi 537 posti disponibili, contribuendo a questa situazione di congestionamento. Inoltre, il numero di bambini presenti nelle strutture con le madri è raddoppiato rispetto al passato, mentre le misure alternative alla detenzione stanno subendo un rallentamento.
Il XXII Rapporto denuncia il calo dei posti disponibili: meno 537 dall’avvio del Piano carceri. Raddoppiati i bambini in carcere con le madri e rallentano le misure alternative Al 30 aprile 2026 nelle carceri italiane erano presenti 64.436 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 51.265 posti, che si riducono a 46.318 effettivamente disponibili. Il tasso reale di sovraffollamento ha così raggiunto il 139,1%, con una pressione che continua a gravare sull’intero sistema penitenziario. Questi sono i dati che emergono dal XXII Rapporto di Antigone, l’associazione che da anni monitora le condizioni di detenzione in Italia. La situazione che si evidenzia è critica, sono ormai 73 gli istituti con un tasso di affollamento pari o superiore al 150%, mentre in 8 strutture si supera addirittura la soglia del 200%. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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