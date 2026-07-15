Il Gruppo Davines ha ottenuto la quarta certificazione B Corp, confermando l’impegno per la sostenibilità. La certificazione valuta aspetti ambientali, sociali e di governance, rafforzando il suo patto con l’ambiente. La società opera nel settore della cosmetica professionale da oltre 40 anni e ha ottenuto il riconoscimento per le sue pratiche sostenibili. La certificazione B Corp viene rilasciata da un organismo indipendente e riconosciuto a livello globale.

Parma, 15 lug. (Adnkronos) - Il Gruppo Davines, da oltre 40 anni attivo nel settore della cosmetica professionale con i marchi per l'haircare 'Davines' e per lo skincare comfort zone , è tra le prime aziende globali ad avere completato la ricertificazione B Corp con i nuovi e ancora più stringenti standard di sostenibilità ambientale e sociale introdotti dall'organizzazione no-profit B Lab. Certificata B Corp dal 2016, Davines Group negli ultimi 10 anni ha intrapreso un percorso evolutivo verso la sostenibilità e verso la transizione a un modello rigenerativo di crescita e sviluppo. Per il gruppo si tratta della quarta certificazione B... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, quarta certificazione B Corp per Davines: "Si rafforza patto per ambiente"

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