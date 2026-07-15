Olivetti, la società del Gruppo TIM specializzata nell’IoT che opera nell’ambito di TIM Enterprise, ha ottenuto la certificazione B Corp, il riconoscimento internazionale rilasciato da B Lab che riunisce in una comunità globale oltre 10.000 imprese presenti in più di 100 Paesi. L’ottenimento della certificazione B Corp dimostra che Olivetti soddisfa gli Standard B Lab in materia di impatto sociale, ambientale, trasparenza e responsabilità, oltre ad impegnarsi verso obiettivi che vanno oltre l’interesse degli azionisti. Con il processo di certificazione B Corp, le aziende sono tenute a fornire prove delle loro prestazioni, oltre a integrare legalmente nel loro statuto societario l’impegno verso finalità di beneficio comune, diventando Società Benefit. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Olivetti ottiene la certificazione B Corp e rafforza la strategia di sostenibilità del gruppo Tim

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