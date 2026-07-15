Sostenibilità ambientale Sofidel e Wwf insieme

Sofidel ha rinnovato per altri tre anni la partnership con WWF Italia, fino al 2028. La collaborazione riguarda iniziative legate alla sostenibilità ambientale e alla tutela delle risorse naturali. La società, specializzata nella produzione di carta, ha deciso di continuare a sostenere progetti di conservazione e sensibilizzazione ambientale. L’accordo, che copre il periodo dal 2026 al 2028, mira a promuovere pratiche più responsabili nel settore della produzione di carta.

Sofidel, tra i leader mondiali della produzione della carta, con sede a Porcari, rinnova la partnership con WWF Italia. Accordo triennale, 2026-2028. Nata nel 2008 con l’adesione dell’azienda al programma internazionale WWF Climate Savers (prima impresa manifatturiera italiana e prima al mondo nel settore tissue a compiere questo passo), la collaborazione è oggi una delle più longeve nella storia di WWF Italia, ed è rinnovata nell’anno in cui entrambe le organizzazioni celebrano il proprio sessantesimo anniversario, condividendo non solo una ricorrenza ma una visione comune del futuro. Al centro del rinnovo, un modello di relazione di critical friendship: un confronto continuo e rigoroso per supportare al meglio il Gruppo nel compiere scelte industriali consapevoli e responsabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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