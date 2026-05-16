Zero emission Sostenibilità economica e ambientale

Mentre le quotazioni del petrolio continuano a oscillare e preoccupano l’intero paese, Milano si distingue per aver adottato un modello che integra obiettivi di sostenibilità economica e ambientale nelle sue attività industriali. La città mostra come la riduzione delle emissioni di gas serra possa essere parte integrante delle strategie di crescita, senza rinunciare alla competitività. Questa scelta si traduce in iniziative e progetti che puntano a realizzare un equilibrio tra sviluppo economico e rispetto delle risorse naturali.

Mentre il resto d’Italia osserva con preoccupazione l’andamento delle quotazioni del petrolio, Milano dimostra che la sostenibilità non è solo un dovere etico, ma una strategia industriale vincente. Investire nel “green” significa, oggi più che mai, investire nella sovranità energetica della città, proteggendo il diritto alla mobilità dei cittadini dalle tempeste economiche internazionali. La strada è tracciata: la transizione elettrica è la chiave per un trasporto pubblico moderno, resiliente e finalmente libero dai ricatti del mercato energetico globale. Il braccio operativo di questa strategia è ATM, che gestisce una flotta di circa 1.200 autobus. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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